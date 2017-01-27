Названа причина пожара на скалодроме в Петербурге

Санкт-Петербург, 27 января. Стала известна предварительная причина пожара на скалодроме — проведение сварочных работ с нарушением техники безопасности, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Погибшие люди, которых на данный момент не могут опознать, находились не на скалодроме, а в соседнем арендуемом помещении. Тем не менее, выход для них был перекрыт, поэтому одна женщина спряталась от огня в туалете (там и задохнулась) а второй труп, пол которого не установлен, лежал в середине помещения.