Донбасс: ДНР сообщила об обстреле окраин Донецка из украинских «Градов»

Донецк, 27 января. Военнослужащие Вооруженных сил Украины обстреляли окрестности «Вольво-центра» на северной окраине столицы Донецкой народной республики (ДНР). По данным оперативного командования ДНР, противник открыл огонь примерно в 23.15.

Согласно приведенной информации, район «Вольво-центра» подвергся обстрелу из реактивных систем залпового огня «Град». По словам представителя командования, в настоящее время устанавливаются данные о пострадавших и разрушениях в результате обстрела со стороны украинской армии.

Ранее сообщалось, что пять раз подвергали обстрелам приграничные территории Луганской народной республики (ЛНР) за минувшие сутки