Трудности политики: Трамп отказался от части предвыборных обещаний

Вашингтон, 27 января. Президент США Дональд Трамп не исключает, что не сможет выполнить все предвыборные обещания. По его словам, на пути реализации ряда обещаний может встать оппозиция.

«Я сдержу столько обещаний, сколько смогу. Политика — вещь трудная», — сказал американский лидер в интервью Fox News.

Трамп добавил, что помешать осуществлению всего задуманного ему могут оппозиционные силы, передает газета «Известия».

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