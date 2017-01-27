Ученые вычислили точную скорость расширения Вселенной

Сакраменто (Калифорния, США), 27 января. Американские ученые из Калифорнийского университета вычислили точную скорость расширения Вселенной.

Сделать прорыв в этой сфере удалось, наблюдая за искривлениями лучей, исходящих от удаляющихся галактик. Правда новая методика расчета привела к тому, что новые данные отличаются от тех, которые были известны ранее.

В разное время ученые считали, что Вселенная расширяется на расстояние от 68 до 73 км/с за один мегапарсек (три миллиона световых лет). Теперь же стало понятно, что точная скорость расширения — 72 километров в секунду на мегапарсек.