Турецкий футболист «помог» вратарю забить самый курьезный автогол года

Анкара, 27 января. Вратарь турецкой команды «Газиантеп» вместе со своими одноклубниками стал автором одного из самых курьезных атвоголов: празднуя отбитый пенальти, футболисты закатили мяч в свои ворота.

Немецкий футбольный журнал 11FREUNDE разместил в Сети видеозапись, но которой запечатлен момент игры первой турецкой лиги. На записи видно, как голкипер мастерски ловит мяч, запущенный с пенальти, и фиксирует его.

В этот момент к нему с поздравлениями подбежал радостный защитник «Газиантепа» Юнус Эмре Йилмаз. Обняв вратаря, он случайно выбил из его рук мяч, который неспешно закатился за линию ворот.

Судья засчитал забитый автогол.