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Новости Сирии
Сирия сегодня: Алеппо и Латакия получают помощь, сотрудничество против ИГИЛ

Сирия сегодня: Алеппо и Латакия получают помощь, сотрудничество против ИГИЛ

9:36  27 Января 2017
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Сирия сегодня: Алеппо и Латакия получают помощь, сотрудничество против ИГИЛ

Сирия, 27 января. В Алеппо и Латакии прошли восемь гуманитарных акций. Лондон допустил возможность сотрудничества с Российской Федерацией в Сирийской Арабской Республике (САР). Глава МИД ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер оценил усилия России и Турции по мирному урегулированию кризиса. Последние новости Сирии — в материале Федерального агентства новостей.

Помощь от России

По информации российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии, за прошедшие сутки в провинциях Алеппо и Латакия более 4,3 тысяч мирных жителей получили гуманитарную помощь. Всего в двух провинциях прошли 8 гуманитарных акций.

Отмечается, что жители шести районов Алеппо получили более 3,8 тонны хлеба и 1,5 тысячи порций горячего питания. Гражданское население населенного пункта Ктайльбия (провинция Латакия) получили от российских военных более 150 продовольственных наборов. Всего специалисты РФ доставили свыше 4,7 тонны гуманитарных грузов.

Сирия сегодня: Алеппо и Латакия получают помощь, сотрудничество против ИГИЛ

Кроме того, по данным Центра, российские саперы за прошедшие сутки разминировали 55 жилых домов, четыре мечети и одну школу. В результате поисковых работ было обезврежено 117 взрывоопасных предметов. Разминировано более 72 гектаров, очищено от взрывоопасных предметов свыше 15,5 километров автомобильных дорог.

Промежуточный шаг

Как заявил Штайнмайер, усилия Москвы и Анкары по сирийскому урегулированию на политических переговорах в Астане — лишь промежуточный шаг. По его словам, Россия внесла значительный вклад в «падение Алеппо» и укрепила позиции сирийского президента Башара Асада. Однако, отметил он, освобождение Алеппо — не решение военного конфликта в стране. И Москва, и Анкара знают об этом. По его мнению, кризис в Сирии можно решить только при участии тех игроков, которые «всегда были причастны» к конфликту в САР.

Штайнмайер отметил, что России и Турция желают разрешения сирийского кризиса. Оба государства заинтересованы в том, чтобы разделить ответственность за политическое решение в Сирии между несколькими участниками.

Сирия сегодня: Алеппо и Латакия получают помощь, сотрудничество против ИГИЛ

По мнению немецкого политика, сирийский конфликт — пример неспособности к переговорам Совета Безопасности Организации Объединенных Наций. Штайнмайер отметил, что в ООН с самого начала сирийского кризиса Запад упустил свой шанс.

Лондон хочет сотрудничества

Как заявила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в рамках своего визита в Соединенные Штаты, Лондон и Вашингтон могут сотрудничать с Москвой в вопросе урегулирования сирийского кризиса, используя правило «доверяй, но проверяй». Об этом она сказала, выступая в Филадельфии на съезде Республиканской партии Соединенных Штатов.

Ранее Лондон заявил, что главным условием решения кризиса в Сирии является отставка Башара Асада и полное отстранение его от политической жизни страны. Кроме того, Великобритания крайне скептически относится к вкладу Российской Федерации в примирительный процесс в САР.

Напомним, ранее «Газета.Ru» писала, что российские бомбардировщики нанесли групповой удар по позициям боевиков «Исламского государства» (деятельность организации запрещена на территории Российской Федерации) в осажденном Дейр-эз-Зоре.

#дональд трамп #башар асад
Илья Муромский
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