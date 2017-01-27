Сирия сегодня: Алеппо и Латакия получают помощь, сотрудничество против ИГИЛ

Сирия, 27 января. В Алеппо и Латакии прошли восемь гуманитарных акций. Лондон допустил возможность сотрудничества с Российской Федерацией в Сирийской Арабской Республике (САР). Глава МИД ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер оценил усилия России и Турции по мирному урегулированию кризиса. Последние новости Сирии — в материале Федерального агентства новостей.

Помощь от России

По информации российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии, за прошедшие сутки в провинциях Алеппо и Латакия более 4,3 тысяч мирных жителей получили гуманитарную помощь. Всего в двух провинциях прошли 8 гуманитарных акций.

Отмечается, что жители шести районов Алеппо получили более 3,8 тонны хлеба и 1,5 тысячи порций горячего питания. Гражданское население населенного пункта Ктайльбия (провинция Латакия) получили от российских военных более 150 продовольственных наборов. Всего специалисты РФ доставили свыше 4,7 тонны гуманитарных грузов.

Кроме того, по данным Центра, российские саперы за прошедшие сутки разминировали 55 жилых домов, четыре мечети и одну школу. В результате поисковых работ было обезврежено 117 взрывоопасных предметов. Разминировано более 72 гектаров, очищено от взрывоопасных предметов свыше 15,5 километров автомобильных дорог.

Промежуточный шаг

Как заявил Штайнмайер, усилия Москвы и Анкары по сирийскому урегулированию на политических переговорах в Астане — лишь промежуточный шаг. По его словам, Россия внесла значительный вклад в «падение Алеппо» и укрепила позиции сирийского президента Башара Асада. Однако, отметил он, освобождение Алеппо — не решение военного конфликта в стране. И Москва, и Анкара знают об этом. По его мнению, кризис в Сирии можно решить только при участии тех игроков, которые «всегда были причастны» к конфликту в САР.

Штайнмайер отметил, что России и Турция желают разрешения сирийского кризиса. Оба государства заинтересованы в том, чтобы разделить ответственность за политическое решение в Сирии между несколькими участниками.

По мнению немецкого политика, сирийский конфликт — пример неспособности к переговорам Совета Безопасности Организации Объединенных Наций. Штайнмайер отметил, что в ООН с самого начала сирийского кризиса Запад упустил свой шанс.

Лондон хочет сотрудничества

Как заявила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в рамках своего визита в Соединенные Штаты, Лондон и Вашингтон могут сотрудничать с Москвой в вопросе урегулирования сирийского кризиса, используя правило «доверяй, но проверяй». Об этом она сказала, выступая в Филадельфии на съезде Республиканской партии Соединенных Штатов.

Ранее Лондон заявил, что главным условием решения кризиса в Сирии является отставка Башара Асада и полное отстранение его от политической жизни страны. Кроме того, Великобритания крайне скептически относится к вкладу Российской Федерации в примирительный процесс в САР.

Напомним, ранее «Газета.Ru» писала, что российские бомбардировщики нанесли групповой удар по позициям боевиков «Исламского государства» (деятельность организации запрещена на территории Российской Федерации) в осажденном Дейр-эз-Зоре.