Житель Ленобласти заявил об угоне своего Land Cruiser, но был отправлен в психушку

Санкт-Петербург, 27 января. Житель Ленинградской области заявил об угоне своего Toyota Land Cruiser, однако был отправлен в психиатрическую больницу, сообщили источники Федерального агентства новостей в правоохранительных органах Северной столицы.

Сообщение поступило из Пушкина. По словам очевидцев, пьяный мужчина пришел в кафе и заявил, что у него украли документы и автомобиль Toyota Land Cruiser. Якобы потерпевший просил позвонить в полицию.

Прибывший сотрудник правоохранительных органов отметил, что заявитель не в себе. Кроме того, запаха алкоголя от него не было.

У заявителя заподозрили шизофрению. Его направили в городскую психиатрическую больницу имени Петра Кащенко.

Ранее сообщалось, что брат два года насиловал несовершеннолетнюю сестру в Петербурге.