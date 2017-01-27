Сторонник ИГ, планировавший теракт в США, получил 20 лет тюрьмы

Вашингтон, 27 января. Житель штата Нью-Йорк, обвиненный в материальной поддержке «Исламского государства» (ИГ) и в планировании террористического акта, приговорен к 20 годам тюремного заключения по решению суда. Как сообщает агентство Associated Press, 26-летний Эмануэль Лутчман был задержан ФБР 30 декабря 2015 года.

Как установило следствие, подозреваемый сообщил, что намеревался совершить вооруженное нападение на мирных жителей в ресторане или баре города Рочестер. При этом мужчина признался, что получал директивы от члена ИГ из-за границы.

Как сообщала «Газета.ру», ранее ВКС России и ВВС Турции провели совместную воздушную операцию против запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство» в сирийской провинции Алеппо.