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Общество
Ученые рассказали, как фамилия влияет на судьбу и здоровье

Ученые рассказали, как фамилия влияет на судьбу и здоровье

10:06  27 Января 2017
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Ученые рассказали, как фамилия влияет на судьбу и здоровье

Дублин, 27 января. Ирландские ученые считают, что говорящая фамилия может оказать существенное влияние на здоровье и даже на судьбу человека. 

Специалисты привлекли к масштабному исследованию людей с говорящими фамилиями и пришли к выводу, что их значение отражается на самочувствии людей. Например, люди с фамилией «Фэт» («жир» в переводе с английского) чаще других набирали лишний вес. Исследователи подчеркнули, что намерены продолжить изучение влияния фамилий на жизнь их носителей.

Добавим, ранее американские ученые поделились результатами исследования о влиянии ранних браков на здоровье. По их мнению, люди, вступившие в брак в ранней молодости, склонны к ожирению.

Ксения Тасманова
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