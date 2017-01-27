Бомжи захватили особняк русского миллиардера и объявили себя «антиправительством США»

Москва, 27 января. Активисты в Лондоне группа активистов самовольно вселилась в особняк, принадлежащий российскому миллиардеру Андрею Гончаренко, пишет Daily Mail.

На здании активисты повесили плакат с надписью «Антиправительство США в изгнании». Они объявили, что дом будет использоваться как убежище для бездомных.Гончаренко купил дом за 15 миллионов фунтов, но в доме с тех пор никто не живет. Это старинное здание 1825 года.

Daily Mail отмечает, что особняк посещал британский хакер Лори Лав. Ему грозит экстрадиция в США, хакера обвиняют во взломе систем ФБР, НАСА, Федеральной резервной системы, а также во взломе ресурсов других ведомств США.