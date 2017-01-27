Кремль назвал возможную дату телефонных переговоров Путина и Трампа

Москва, 27 января. Президент России Владимир Путин и глава США Дональд Трамп могут провести телефонные переговоры в субботу, 28 января. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Да, я подтверждаю это», — сказал представитель Кремля

Ранее в американских СМИ сообщалось, что Трамп намерен поговорить по телефону с Путиным. Это будет первый телефонный разговор лидеров обеих стран после инаугурации Трампа. Телеканал CNN также называл возможную дату предстоящих переговоров — 28 января, которую в Кремле подтвердили.

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