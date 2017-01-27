Пенсионер упал с 12-го этажа в Петербурге

Санкт-Петербург, 27 января. 87-летний петербуржец разбился после падения с 12-го этажа, сообщили источники Федерального агентства новостей в правоохранительных органах Северной столицы.

Инцидент произошел в Московской районе города. Сотрудникам полиции сообщили о падении пожилого мужчина с 12-го этажа. Пенсионер разбился. Известно, что погибшему было 87 лет.

Ранее сообщалось, что двоюродный брат, гражданин Таджикистана, два года развращал школьницу в Петербурге. Как стало известно Федеральному агентству новостей, заявление поступило о действиях сексуального характера от юной петербурженки 1997 года рождения.