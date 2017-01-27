Сирийские оппозиционеры не приехали на встречу с Лавровым

Москва, 27 января. Представители Высшего комитета по переговорам (ВКП) сирийской оппозиции не участвуют в переговорах с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, заявил журналистам представитель группы оппозиции «Москва-Каир» Кадри Джамиль.

Джамиль констатировал, что представители Высшего комитета по переговорам, представляющего оппозицию Сирии, не приехали на переговоры в Москву. В российской столице глава МИД РФ намерен обсудить урегулирование кризиса с представителями Сирии.

«Нет, ВКП не приехали», — констатировал он.

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