Созданный учеными гибрид свиньи и человека спасет человечество от диабета

Лос-Анджелес, 27 января. Ученым из США удалось впервые создать гибрид организма, сочетающего клетки человека и свиньи. Результат этого эксперимента на сегодняшний день стал самым успешным на пути к получению донорских органов для больных людей из животных.

Результаты эксперимента, который провела группа ученых под руководством Хуана-Карлоса Исписуа Бельмонте из Калифорнии, обнародовал журнал Cell.

В рамках эксперимента, специалисты поместили человеческие стволовые клетки в свиной зародыш. А после поместили эмбрион в свиноматку и позволили ему развиваться естественным путем. В результате человеческие клетки в зародыше преобразовались в ткани, из которых образуются внутренние органы, такие как сердце, печень и даже нейроны.

Как пишет газета Washington Post, гибрид человека и свиньи окрестили «Химерой»: в честь мифического существа с головой льва, телом козла и хвостом змеи.

Ранее международная команда исследователей сообщила, что органы для пересадки могут быть выращены в химерных эмбрионах, которые являются частью мышей и крыс. Исследователи заявили, что они могут вырастить поджелудочную железу мыши внутри эмбриона крысы, а затем перенести инсулин-секретирующие ткани из этого органа в мышей, больных диабетом, не вызывая иммунный ответ.

Ученые надеются, что в один прекрасный день врачи смогут без проблем выращивать человеческую ткань с помощью химерных эмбрионов в сельскохозяйственных животных, что позволит больным людям не ждать долгие годы пересадки органов.

Как отмечает издание, методика выращивания органов «химерами» вызвала дискуссии относительно этики ее применения. С 2015 года властями США был введен мораторий на финансирование некоторых исследований «химер» человека и животного. Отмечается, что калифорнийское исследование было проведено в Институте Солка без использования средств федерального бюджета.

Согласно данным департамента здравоохранения США, примерно 22 человека умирает каждый день в ожидании пересадки органов.