Ученые рассказали, как питьевая вода помогает мозгу

Сан-Диего, 27 января. Хорошее качество потребляемой питьевой воды — залог эффективной работы мозга, уверены ученые из США. Более того, есть сильная связь между качеством воды и интеллектуальными способностями.

В мозгу есть специфические рецепторы, активизирующиеся под воздействием поступающей в организм воды. Рецепторы усиливают активность человеческого мозга в соответствии с энергетическими процессами, особенности которых все еще полностью не изучены полностью.

Воду рекомендуют пить в определенном режиме, начиная с самого утра.