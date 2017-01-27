Два трупа обнаружены на месте пожара в Выборгском районе Петербурга

Санкт-Петербург, 27 января. В ходе разбора завалов на пожаре в Выборгском районе Санкт-Петербурга спасатели обнаружили сильно обгоревшие тела двух людей, идентифицировать которых не представляется возможным.

Как стало известно Федеральному агентству новостей, по факту пожара на Новолитовской улице возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности», в розыск объявлена машина подозреваемых — Honda Civic коричневого цвета 2008 г/в.

Напомним, что пожар в Выборгском районе северной столицы начался накануне в 16:00. Общая площадь пожара составила 1000 кв.м., в тушении было задействовано более 80 человек.

