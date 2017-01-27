Брат два года насиловал несовершеннолетнюю сестру в Петербурге

Санкт-Петербург, 27 января. Двоюродный брат два года развращал школьницу в Петербурге. Как стало известно ФАН, в УМВД России по Красносельскому району поступило заявление о действиях сексуального характера от юной петербурженки 1997 года рождения.

По ее словам, ее двоюродный брат, гражданин Таджикистана 1991 года рождения в период с августа 2013 до января 2015 года в ее квартире совершал в отношении нее насильственные действия сексуального характера.

В настоящее время полиция проводит проверку, принимаются меры к розыску и задержанию подозреваемого.