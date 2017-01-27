Луганск: ВСУ ударили по ЛНР из тяжелой артиллерии и минометов

Луганск, 27 января. Военнослужащие Вооруженных сил Украины пять раз подвергали обстрелам приграничные территории Луганской народной республики (ЛНР) за минувшие сутки. Такую информацию предоставили в Народной милиции ЛНР.

Район села Калиново был дважды обстрелян с направления Новозвановки и Попасной. Противник открывал огонь из 120-мм минометов и 122-мм артиллерийских орудий. С направления села Причепиловка был обстрелян район села Желобок. ВСУ применяли 82-мм и 120-мм минометы. Противник также обстрелял район села Голубовка из минометов калибра 82 мм с направления села Орехово.

Ранее сообщалось, что украинские войска вечером в четверг открыли огонь из минометов по району села Желобок,