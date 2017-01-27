Эрдоган рассказал, что хочет обсудить с Трампом при встрече

Анкара, 27 января. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган хочет встретиться с главой США Дональдом Трампом в ближайшее время, чтобы обсудить улучшение отношений Анкары и Вашингтона.

Эрдоган подчеркнул, что намерен встретиться с Трампом «без особых задержек» и вместе оценить отношения между двумя странами. По его словам, стратегические связи США и Турции не работают на должном уровне. «Мы должны сделать их (отношения. — Прим. ФАН) здоровыми», — сказал журналистам Эрдоган.

Как передает газета Hurriyet, турецкий лидер также хочет обсудить с президентом США экстрадицию исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена, которого власти Турции считают организатором попытки госпереворота.

Читайте также: США предлагают Турции помощь в борьбе с ИГ в Сирии.