Полиция Петербурга наказала непропустившего скорую водителя Porsche Cayenne

Санкт-Петербург, 27 января. В Петербурге выписали штраф водителю Porsche Cayenne, который не пропустил врачей на скорой помощи, сообщили источники Федерального агентства новостей в правоохранительных органах Северной столицы.

Водитель Porsche Cayenne 25 ноября не пропустил карету скорой помощи, которая везла пациента. Видеозапись указанного административного правонарушения была опубликована в электронных средствах массовой информации. Водитель иномарки скрылся с места происшествия.

Накануне нарушитель был задержан и доставлен в полицию. Уже составлены протоколы об административных правонарушениях, водителю выписан штраф.

Ранее сообщалось, что по факту непропуска скорой помощи в Петербурге водителем Porsche Cayenne начнется ведомственная проверка.