Оставленный без присмотра трехлетний ребенок выпал из окна в Гатчине

Санкт-Петербург, 27 января. Трехлетнего ребенка доставили в больницу после падения из окна на третьем этаже дома по проспекту 25-го Октября в Гатчине. Как сообщил источник ФАН, состояние пострадавшего оценивается как тяжелое.

Накануне вечером мальчик 2013 года рождения, оставленный без присмотра отцом, выпал из окна и получил закрытую черепно-мозговую травму, а также травму живота. Ребенка доставили в больницу. Известно, что его семья на профилактическом учете не состоит. Все обстоятельства происшествия сейчас выясняются.