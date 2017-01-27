Имя Доктора Лизы получит социальный центр помощи бездомным в Москве

Москва, 27 января. Социальный центр адаптации бездомных «Люблино», что в российской столице, будет носить имя Елизаветы Глинки. Об этом сообщает пресс-служба московского мэра.

«После гибели Доктора Лизы центр «Люблино» обратился к городским властям с просьбой назвать учреждение ее именем, предложение было поддержано», — уточнили в мэрии.

Дело в том, что Елизавета Глинка долгое время сотрудничала с социальным центром, в котором бездомным оказывают всяческую помощь, в том числе — помогают восстановить документы и найти работу.