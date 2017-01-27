Смертельное ДТП в Ленобласти: Chevrolet протаранил автобус с пассажирами

Санкт-Петербург, 27 января. В городе Тосно Ленинградской области в результате столкновения легковушки и автобуса погиб человек. Как стало известно ФАН, авария случилась накануне в 17.00 на автодороге М-10 «Россия».

Так, водитель 1957 года рождения, управляя своим автомобилем Chevrolet Lacetti, не справился с управлением и выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, где совершил столкновение с автобусом ПАЗ, принадлежащим ООО «ПитерАвто», следующим по маршруту К-618 сообщением «Павловск-Тосно» под управлением мужчины 1961 года рождения. В результате ДТП пассажир иномарки 1995 года рождения от полученных телесных повреждений скончалась на месте ДТП; водитель Chevrolet и пассажир ПАЗа 1989 года рождения госпитализированы в состоянии средней тяжести. Еще шесть пассажиров были направлены на амбулаторное лечение.

В настоящее время полиция устанавливает все обстоятельства ДТП.