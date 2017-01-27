Установлена личность зацепера, чье тело нашли на крыше электрички в Петербурге

Санкт-Петербург, 27 января. На крыше электрички в депо Балтийского вокзала в Санкт-Петербурге обнаружили тело подростка. По предварительным данным, погибший — пропавший несколько дней назад восьмиклассник, сообщил Федеральному агентству новостей источник в правоохранительных органах.

В минувшую среду, 25 января, в полицию поступило заявление о пропаже подростка, ученика восьмого класса одной из школ Петербурга. Однако быстро найти школьника не удалось.

В четверг около трех часов дня слесарь ОАО «РЖД» на территории участка мотор-вагонного депо на крыше электрички обнаружил труп молодого человека. По предварительным данным, юноша скончался после поражения электрическим током.

Как сообщает пресс-служба Северо-Западного следственного управления на транспорте СК РФ, по факту обнаружения тела проводится доследственная проверка. По предварительным данным, тело школьника пролежало на крыше электричке несколько дней.

На место происшествия выезжала следственная группа в составе следователей и криминалистов следственного управления.