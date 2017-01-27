Мужчина и девушка погибли при загадочных обстоятельствах в гараже Тихвина

Тихвин, 27 января. В одном из гаражей Тихвина обнаружили автомобиль, в салоне которого находились трупы молодого человека и девушки. Как сообщил источник ФАН. вероятнее всего, они отравились угарным газом.

Тела девушки 1996 года рождения и мужчины 1990 года рождения были обнаружены накануне вечером в автомобиле «ВАЗ-2109». Машина стояла в гараже, принадлежащем мужчине 1970 года рождения. Медики предполагают, что пара отравилась угарным газом. Трупы направили в морг для установления причины смерти.