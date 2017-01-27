Трамп намерен совместно с Россией «вышибить дух из ИГ»

Вашингтон, 27 января. Окончательно покончить с запрещенной в России группировкой ИГ намерен президент США. Об этом Дональд Трамп заявил в интервью телеканалу Fox News.

«Мы вместе выходим и вышибаем дух из ИГИЛ», — заявил американский лидер, назвав «Исламское государство» не что иное, как болезнь, расправиться с которой можно действуя сообща с Россией.

Как пояснил Трамп, совместная борьба с ИГИЛ может стать ласточкой в деле налаживания отношений США и России. «Мы должны поладить с Россией», — сказал республиканец, гарантировав, что приложит для этого все усилия.