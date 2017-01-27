Администрация Трампа хочет причислить к террористам «Братьев-мусульман»

Вашингтон, 27 января. Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность причисления к террористическим организациям «Братьев-мусульман». Об этом сообщили источники Reuters.

По данным агентства, инициатором признания исламистской группировки «Братья-мусульмане» террористической выступает советник президента по национальной безопасности Майкл Флинн. При этом многие дипломаты и сотрудники спецслужб не поддерживают такие меры, указывая на мирное существование организации в нескольких странах. Кроме того, у них есть опасения, что такой шаг ухудшит сотрудничество с Турцией.

Напомним, что организация «Братья-мусульмане» запрещена на территории России.