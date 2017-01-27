Донбасс: боевики «Правого сектора» попытались прорвать оборону ДНР

Донецк, 27 января. Боевики «Правого сектора» (организация запрещена в РФ), атаковали позиции армии ДНР неподалеку от населенного пункта Ленинское.

Как сообщает Лайф, под прикрытием артиллерии, а также тяжелых минометов и при поддержке танка пехота ВСУ провела разведку боем. Отмечается, что при этом киевские силовики использовали вооружение, запрещенное минскими договоренностями.

Ополченцам пришлось открыть ответный огонь из стрелкового оружия, чтобы не дать пехоте приблизиться к окопам. Обстрел длился несколько часов.

По данным издания, ВСУ наносили артиллерийские удары по укрепленному району в четырех километрах от Ленинского. Однако обстрелу подвергся и сам поселок.

Читайте также: Пригнитесь, улица простреливается: журналисты ФАН работают в Донецке под пулями ВСУ