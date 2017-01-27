Генерал ВВС США приготовился к космической войне с Россией и Китаем

Москва, 27 января. Начальник Космического командования ВВС США генерал Джон Хайтен предупредил об оружии, которое якобы разрабатывают российские специалисты против американских космических спутников.

По его словам, российские эксперты анализируют применение различных технологий, включая лазеры, для создания оружия против спутников. И если РФ применит такое оружие, то на орбите может образоваться множество обломков, препятствующих выходу в космос и работе астронавтов. При этом американский военнослужащий уверен, что подобными вещами занимаются и китайские ученые.

«В не таком далеком будущем они смогут использовать свои возможности, чтобы угрожать любому космическому аппарату, который есть у нас в космосе»,— приводит слова Хайтена Госдеп. В заключение он призвал власти США помешать созданию космического оружия и быть готовыми к войне.

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