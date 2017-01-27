В России появится своя «грин-карта»

Москва, 27 января. В Госдуме планируют выдавать бывшим соотечественникам специальные «Карты русского», аналог американской «грин-карты», которые будут давать ряд привилегий.

Депутат Госдумы Владимир Сысоев разрабатывает законопроект о карте россиянина. Предполагается, что документ будет подтверждать принадлежность лица — гражданина одной из стран СНГ или Балтии — к российскому народу. Отечественная «грин-карта» даст ряд привилегий, например, право на работу, бесплатную учебу, медицинскую помощь, скидки на проезд в Россию.

По словам Сысоева, «Карта русского» хоть и не дает гражданства России, но позволит соотечественникам вернуть многие полагающиеся им права.

Чтобы получить русскую «грин-карту», необходимо будет выполнить ряд условий. Во-первых, доказать наличие в прямом родстве русского или гражданина СССР. Помимо этого, необходимо владение русским языком не ниже базового уровня, отсутствие деятельности (в частности, журналистской), направленной против российского государства, отсутствие российского гражданства.

Как сообщает в пятницу RT на русском, если закон будет принят, то первые русские «грин-карты» возможно будет получить уже с 1 января 2018 года.