Россияне определились с приемлемым размером пенсии

Москва, 27 января. Большинство опрошенных россиян считают, что размер приемлемой пенсии должен составлять от 20 до 30 тыс. рублей. При этом каждый десятый участник опроса полагает, что человеку на пенсии достаточно получать лишь 10-15 тыс. рублей.

В рамках опроса Российского государственного социального университета большинство опрошенных (36,5%) заявили, что считают вполне достойной пенсию размером от 20 до 30 тыс. рублей, 28,1% респондентов — от 15 до 20 тыс. рублей. 11,4% граждан считают, что пенсионерам достаточно получать от 10 до 15 тыс. рублей. При этом пенсию размером от 30 тыс. и более назвали оптимальной меньше четверти россиян (22,7%).

Эксперты уверены, что россияне оценивают приемлемый размер пенсии, исходя из ее нынешнего среднего размера (около 13 тыс. рублей), что и объясняет их скромные запросы. Кроме того, большинство респондентов полагают, что после ухода на заслуженный отдых достаточно получать 40% и более от прежнего заработка, передает газета «Известия».

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