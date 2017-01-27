Россияне назвали самые значимые международные события 2016 года

Москва, 27 января. Россияне назвали Brexit самым значимым международным событием 2016 года. Об этом со ссылкой на данные Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) сообщают «Известия».

Выход Великобритании из Евросоюза (Brexit) привлек внимание 71% россиян. Немногим менее интересным событием показались жителям России выборы в США. О ходе избирательной компании в Соединенных Штатах слышали 69% россиян. Вооруженный конфликт в Сирии интересовал 67% жителей России. При этом 21% россиян регулярно следил за развитием событий в раздираемой войной стране.

На четвертом месте в пятерке самых значимых международных событий 2016 года россияне поместили события на Украине. Ими интересовались 67% жителей России. Попытка госпереворота в Турции оказалась лишь на пятом месте. За происходящим в Анкаре следили 60% россиян.