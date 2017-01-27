Трамп: Мы должны попытаться поладить с Россией

Вашингтон, 27 января. США должны поладить с Россией, или, как минимум, сделать такую попытку: о возможных будущих взаимоотношениях двух стран рассуждал Дональд Трамп, отвечая на вопросы репортера Fox News.

«Если мы поладим с Россией, это будет замечательно, притом не только для кого-то отдельно, это будет хорошо для обеих сторон», — заявил лидер США, при этом ничего не обещая, но гарантируя, что Соединенные Штаты «попробуют».

По мнению американского президента, у государств есть много точек соприкосновения, и одна из них — борьба с запрещенной в России группировкой ИГИЛ. «Мы вместе выходим и вышибаем дух из ИГ. Потому что ИГ — это настоящая болезнь», — сказал Трамп.

К слову, обсудить все насущные дела президенты России и США смогут уже в ближайшее время — СМИ распространили информацию о том, что уже в эти выходные состоится телефонный разговор Путина и Трампа.