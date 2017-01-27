Высшее руководство Госдепа США внезапно подало в отставку по просьбе Трампа

Вашингтон, 27 января. Руководящие чиновники Госдепартамента США подали в отставку по просьбе президента страны Дональда Трампа. Об этом сообщили газете The Washington Post источники в дипломатических кругах.

По данным издания, 25 января желание покинуть свои должности изъявили, в частности, госсекретарь по вопросам административного управления Патрик Кеннеди и трое его подчиненных, включая посла Джентри Смит и помощника Джойс Барр. И если Кеннеди отправится на пенсию, то его экс-подчиненных, вероятнее всего, назначат на новые должности. В газете утверждают, что вакантные места отдадут либо другим представителям Госдепартамента либо политическим экспертам.

Как передает Газета.Ru, ранее в отставку подала помощник главы Госдепартамента по вопросам Европы и Евразии Виктория Нуланд, принимавшая активное участие в событиях, связанных с кризисом на Украине.

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