Глава МИД Мексики прокомментировал планы США ввести налог на импорт

Мехико, 27 января. Налог на импорт в США в первую очередь ударит по самим американцам. Об этом заявил глава МИД Мексики Луис Видегарай.

По словам дипломата, налог на импорт в 20%, который ранее предложили ввести власти США, не заставит Мексику заплатить за строительство стены на границе с северным соседом, но ударит по кошельку американцев.

«Налог на импорт мексиканских продуктов в США не заставит Мексику платить за стену. Просто американский потребитель будет платить больше за авокадо, стиральные машины и телевизоры», — сообщил Видегарай.

Таким образом глава МИД Мексики отреагировал на озвученные пресс-секретарем Белого дома Шоном Спайсером планы ввести налог на импорт в 20%. Введение нового сбора представитель президента увязал с необходимостью финансирования строительства стены на границе США и Мексики.