Белый дом прокомментировал информацию о предстоящем разговоре Путина и Трампа

Вашингтон, 27 января. В Белом доме не подтверждают, но и не опровергают информацию о том, что в самое ближайшее время может состояться телефонный разговор лидеров России и США.

Как сообщает ТАСС, на соответствующие запросы российского информационного агентства ответа — ни положительного, ни отрицательного на данный момент времени не поступало.

Напомним, информацию о том, что в ближайшие выходные может состояться телефонный разговор Владимира Путина и Дональда Трампа посредством Twitter распространила американская журналистка Хелли Джексон.

