Ученые выяснили причину ожирения россиян

Москва, 27 января. Российские ученые, завершив очередные исследования, наконец-таки поняли, в чем причины ожирения жителей России, что некоторые специалисты называют эпидемией.

Как сообщает РИА Новости, причиной того, что россияне стали набирать лишний вес — так называемый ген аппетита FTO, а конкретно — мутация одного из его участков. Именно из-за этого соотечественники стали больше подвержены ожирению и всего того, что за этим стоит.

Добавим, что коварный ген был открыт британскими исследователями в середине 2000-х годов, и только спустя десять лет российским ученым удалось его до конца исследовать и представить свои выводы.

К слову, в зоне риска, то есть, склонны набирать лишний вес — восемь из десяти жителей России.