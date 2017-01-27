Минстрой России предложил продлить программу помощи ипотечникам

Москва, 27 января. Программа помощи ипотечным заемщикам, которые попали в сложную финансовую ситуацию, может быть продлена до 31 мая 2017 года.

Минстрой России подготовил поправки, которые необходимо внести в соответствующее постановление правительства. Согласно документу, изменения могут коснуться не только сроков проведения программы, но и условий предоставления помощи заемщикам. В частности, в некоторых случаях заемщик сможет рассчитывать на предоставление расширенной помощи в виде возмещения 1,5 млн рублей (но не более 30% от остатка долга) за счет бюджета.

Первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов ранее отмечал, что по итогам 2016 года на поддержку ипотечников было потрачено 1,5 млрд рублей вместо запланированных 4,5 млрд. Также чиновник объявил о продлении программы поддержки ипотечного кредитования до 1 марта 2017 года, сообщает «Газета.ru».