Бывший депутат из России дал показания против Януковича

Москва, 27 января. Бывший депутат ГД Денис Вороненков дал показания Генпрокуратуре Украины по делу Виктора Янковича. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По данным издания, Вороненков по своей инициативе вышел на контакт с Генпрокуратурой Украины. Сообщается, что показания экс-депутата могут послужить основой для обвинений Виктора Януковича в государственной измене, которая выразилась в том, что он якобы пригласил в страну российские войска.

Вороненков стал уже вторым бывшим депутатом Госдумы, давшим показания на Украине. Ранее это же сделал бывший народный избранник Илья Понамарев. Примечательно, что в конце 2016 года Вороненков с супругой Марией Максаковой (также была депутатом ГД шестого созыва) переехали в Киев. В России бывший депутат подозревается в хищении здания в центре Москвы.