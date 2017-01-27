После пересмотра результатов российская пара Боброва/Соловьев стали лидерами ЧЕ

Острава (Чехия), 27 января. Российская танцевальная пара Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев благодаря пересмотру судьями результатов итальянских спортсменов стала первой по итогам короткой программы на чемпионате Европы по фигурному катанию.

Россияне получили 76,18 баллов за короткий танец и изначально были вторыми, уступая паре Каппеллини/Ланотте (76,65). Однако рефери решили пересмотреть оценки итальянцев, лишив их одного балла.

Таким образом, перед произвольной программой среди танцевальных пар на ЧЕ по фигурному катанию лидируют Боброва/Соловьев, на втором месте — Каппеллини/Ланотте (75,65), третьи — французы Пападакис/Сизерон (75,48).

Добавим, что ранее в Остраве в честь россиян прозвучал национальный гимн — Евгения Тарасова и Владимир Морозов завоевали «золото» в парном катании.