Алеппо: российские саперы обезвредили за сутки 55 жилых домов

Алеппо (Сирия), 27 января. Российские саперы за минувшие сутки обезвредили в сирийском Алеппо территорию площадью более 72 гектаров, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Согласно данным Центра примирения сторон в САР, за минувшие сутки российские саперы зачистили от взрывоопасных предметов 55 жилых домов, четыре мечети и школу.

За это время было обезврежено 117 взрывоопасных предметов, в том числе 76 самодельных взрывных устройств. От взрывоопасных предметов очищено более 15,5 километров автодорог.

В сообщении Центра также отмечается, что продолжается оказание медпомощи населению Сирии: в поселениях провинции Алеппо оказана помощь более 130 мирным жителям.

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