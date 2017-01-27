Сирия: ВКС РФ доставили почти пять тонн гумпомощи в Алеппо и Латакию

Алеппо (Сирия), 27 января. Специалисты российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии в течение суток провели восемь гуманитарных акций, в ходе которых помощь получили более 4,3 тысяч мирных жителей, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

В частности более 3,8 тонны хлеба и 1,5 тыс. порций горячего питания получили жители районов города Алеппо Аль-Шарки, Салах-Эд-Дин, Аль-Хамадания-4, Халидия, Касиля и Шейх-Максуд. В населенном пункте Ктайльбия в провинции Латакия местные жители получили более 150 продовольственных наборов.

В общей сложности горожанам было доставлено и передано более 4,7 тонны гуманитарных грузов.

Читайте также: Сирия итоги за сутки на 27 января 6.00: сирийская армия остановила наступление ИГ под Алеппо, в Идлибе началась война между исламистами