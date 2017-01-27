Конгресс США не будет пересматривать «ядерные права» Трампа

Вашингтон, 27 января. Конгресс США в ближайшее время не будет рассматривать ограничивающий полномочия президента в сфере применения ядерного оружия законопроект. Об этом заявил помощник главы комитета по вооруженным силам в палате представителей США Мака Торнберри.

«Глава комитета не видит необходимости в пересмотре концепции первого удара», — заявил помощник сенатора.

Сообщается, что профильный комитет не может рассмотреть законопроект без одобрения Торнберри. Таким образом его дальнейшей продвижение полностью останавливается.

Напомним, ранее два сенатора от Демократической партии Эдвард Марки и Тед Лье внесли на рассмотрение палаты представителей законопроект, который запрещает превентивное применение ядерного оружия без объявления войны. Закон должен был лишить президента США права нанести ядерный удар первым, поскольку право объявления войны есть только у Конгресса.