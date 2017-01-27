Сирия, 27 января. ВКС РФ и ВВС Турции провели совместную операцию в Аль-Бабе в провинции Алеппо после обмена разведданными, правительственная армия нанесла несколько ударов по террористам «Исламского государства»* под Пальмирой. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук.

Провинция Дамаск

Армия правительства Сирии устроила для террористов «Исламского государства» засаду у шоссе Хомс – Дамаск. Боевики пытались прорваться с запада в восточный Каламун. В результате операции были ликвидированы несколько террористов. В настоящее время на данной территории в горах прячутся боевики «Джебхат Фатх аш-Шам»*** (бывшей «Джебхат ан-Нусры).

Колонна бронетехники САА атакует Айн аль-Фиджа с востока. Боевики отбили атаку, после чего САА приступила к артиллерийскому обстрелу территории. Данный пункт является стратегически важным, поскольку здесь находится водозабор, боевики блокируют важнейшие источники питьевой воды в провинции Дамаск.

В столице прошла массовая акция протеста. Жителей Дамаска возмущает тот факт, что международное сообщество замалчивает факт гуманитарной катастрофы.

Провинция Алеппо

Несколько солдат армии правительства Сирии погибли в ходе боев с террористами «Исламского государства» за Ханасир.

ВКС РФ и ВВС Турции провели совместную операцию в Аль-Бабе после обмена разведданными. Было нанесено несколько авиаударов, ликвидировано три командных пункта и коммуникационные линии «Исламского государства». Об этом сообщило министерство обороны России. В Аль-Бабе проходит операция «Щит Евфрата», в рамках которой турецкие войска пытаются выбить террористов «Исламского государства» из города.

Правительственными войсками был ликвидирован заминированный автомобиль террористов «Исламского государства» близ деревни Мадьюна, армия продолжает продвигаться к деревне Дейр Каак.

Боевики ССА** продолжают вести бои с террористами «Исламского государства» за деревню Аль-Сафлания и Кабр аль-Макри.

Боевики «Джебхат аль-Шамия» задерживают и арестовывают бойцов «Джейш аль-Шамаль», которые ранее несколько раз предотвращали контрабанду оружия в город Африн.

Провинция Хомс

Правительственные войска атакуют позиции боевиков «Исламского государства» в окрестностях Пальмиры. В сельской местности рядом с Пальмирой САА укрепляет свои позиции: ранее удалось отбить у террористов «Исламского государства» район Аль Фавара.

Основные боевые действия в провинции между правительственными войсками и террористами проходят рядом с авиабазой Т4. В ходе последних сражений САА удалось получить контроль над двумя холмами к северу от авиабазы.

Провинция Дейр эз-Зор

САА начала штурм кладбища Дейр эз-Зора и захватила несколько точек, ликвидировав множество террористов «Исламского государства». Правительственные войска в провинции поддерживают ВКС РФ, которые перед атакой САА нанесли несколько ударов по боевикам «Исламского государства».

Террористы «Исламского государства» нанесли несколько минометных ударов по университету Аль-Фурат в Дейр эз-Зоре. Несколько студентов получили ранения, точной информации о жертвах нет.

Провинция Идлиб

Командир «Джебхат Фатех аль-Шам» Рабах Тахир был ликвидирован в результате авиаударов ВВС США близ деревни Атима в северном Идлибе.

На территории провинции проходят сражения между боевиками «Джебхат Фатех аль-Шам» и «Ахрар аль-Шам». «Джабхат Фатах аш-Шам» попыталась прорваться в Джебель аль-Завей, однако атака была отражена. В настоящее время «Джебхат Фатех аль-Шам» атакует деревню Мааррат аль-Нуаман. Здесь боевики нашли склад наркотиков на базе «Джейш аль-Муджахидин».

Провинция Ракка

SDF**** захватили оружие террористов «Исламского государства» в деревне Джабаар.

Полевой командир «Исламского государства» Абу Анас Ираки был ликвидирован в результате авиаудара ВВС коалиции в окрестностях города Ракка.