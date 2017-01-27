Ученые рассказали, как вернуть интерес к сексу спустя год после свадьбы

Мюнхен, 27 января. Немецкие ученые раскрыли секрет, как вернуть былой интерес к интимной жизни спустя год после свадьбы, когда, согласно статистике, сексуальные страсти начинают утихать.

По словам исследователей из Мюнхена, для того, чтобы половая жизнь заиграла новыми красками, в сексуальные утехи надо каким-то образом вносить определенные новшества, для чего не помешает сходить, к примеру, в ближайший магазин для взрослых.

Вторая причина угасания сексуального интереса к партнеру то, что отношения прекращают развиваться, а партнеры по тем или иным причинам перестают узнавать что-то новое друг о друге. Вывод — надо работать в этом направлении.



