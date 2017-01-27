Трамп назвал боевиков ИГ грязными крысами

Вашингтон, 27 января. Президент США Дональд Трамп сравнил боевиков террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ), с грязными и трусливыми крысами.

В интервью Fox News Трамп заявил, что борьба с боевиками ИГ сложна.

«Они грязные, трусливые крысы, которые взрывают людей в торговых центрах и церквях. Но мы победим», — подчеркнул он.

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Отметим, во время своей инаугурации 20 января, выступая с речью, Трамп дал обещание, что сотрет с лица земли террористов ИГ.