Мэй прилетела на военную базу в Мэриленде

Мэриленд (США), 27 января. Премьер-министр Великобритании прилетела на военную базу в Мэриленд. Кадры прилета Терезы Мэй публикует в Twitter телеканал ABC.

В США глава британского Кабмина проведет рабочую встречу с президентом Дональдом Трампом. Стороны намерены обсудить вопросы, касающиеся работы НАТО, а также борьбы с терроризмом.

Кроме того, Мэй и Трамп обсудят кризис в Сирии. Напомним, что ранее премьер-министр Великобритании заявила, что сотрудничество Лондона и Москвы по данному вопросу возможно, при этом используя правило «доверяй, но проверяй».

