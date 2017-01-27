Полицейский в Ростове оштрафован на 1,75 млн рублей за взятку в 30 тысяч

Ростов, 27 января. Получивший взятку в 30 тысяч рублей ростовский инспектор ДПС оштрафован судом на 1,75 млн рублей. Об этом сообщает прокуратура Ростовской области.

Преступление в январе 2016 года совершил инспектор ДПС Сергей Луганцев. На дороге «Тарасовский — Большинка» он потребовал от автолюбителя взятку в размере 30 тысяч рублей. За деньги он обещал не привлекать лишенного прав молодого человека к административно ответственности. Автолюбитель расплатился с полицейским в два этапа, после чего сотрудники правоохранительных органов пресекли незаконные действия инспектора, против него было возбуждено уголовное дело.