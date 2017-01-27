Автобус рухнул в ущелье в Израиле: есть погибшие и пострадавшие

Иерусалим, 27 января. Два человека погибли, еще двадцать получили серьезные травмы в пятницу в результате падения автобуса в ущелье с обрыва в районе населенного пункта Маале Левона на Западном берегу реки Иордан.

Как сообщает газета The Jerusalem Post, по словам представителя медицинской службы, четверо из пострадавших находятся в критическом состоянии.

Согласно предварительным данным, одной из причин трагедии могла стать штормовая погода. Автобус свернул с маршрута и упал в ущелье, высотой около 70 метров.

По словам одного из спасателей, добраться до разбившегося автобуса было трудно, пробираться пришлось сквозь дождь и грязь. На помощь были вызваны вертолеты.