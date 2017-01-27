Непогода в Москве: отменены и задержаны десятки авиарейсов

Москва, 27 января. Крайне тяжелые погодные условия стали причинами небольших сбоев в работе столичных воздушных гаваней — в общей сложности задерживаются и отменены около 20 авиарейсов.

«Яндекс. Расписание» сообщает о том, что в аэропортах Москвы отменили восемь вылетов, а еще 11 перенесены. В частности, в «Домодедове» два рейса отменили, девять — задержали, в «Шереметьеве» шесть вылетов отменено и два в состоянии «задерживается».

К слову, «Внуково» и «Жуковский» работают без сбоев и по расписанию. О задержках и отменах рейсов в этих аэропортах не сообщается.

